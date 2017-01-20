Yayınladığı videoda Zuhal Topal'ın programındaki her şeyin kurgu olduğunu belirten damat adayı Baha'nın iddiasını nişanlanıp ayrıldığı gelin adayı Naz yalanladı.

İzdivaç programından olaylı bir şekilde ayrılan damat adayı Baha, yayınladığı sunucu Zuhal Topal ve ekibi hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Bu ifadelere gelin adayı Naz, cevap verdi.

OLAY ÇIKARDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Baha'nın, gelin adaylarından Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesine sinirlendiği ve program bitişinde olay çıkardığı öne sürülmüştü.

VİDEO YAYINLADI, HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI

Bu haberlerin ardından yayınladığı videoda programdaki her şeyin sahte olduğunu belirten Baha, "Biz Naz ile birbirimizi seviyorduk.