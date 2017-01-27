Lindsay Lohan Erdoğan'a Taktığı Rozetle Bir Kez Daha Gönülleri Fethetti

Türkiye'nin kara gün dostu ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan ve eşine "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'i de kabul etti.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı. Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta, Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirip, BM Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip ülkeleri kast ederek "Dünya 5'ten büyüktür" diyordu.