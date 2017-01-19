Cübbeli'den Ahmet Hakan'a Yanıt: Evlen, Abazan Kalma

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan'ın kendisini hedef alan sözlerine "Evlen, abazan kalma" şeklinde yanıt verdi.

Satranç açıklamalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Kanal D Ana Haber bülteninde 4 tavsiyede bulunan Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan'a Cübbeli'den cevap geldi.

"EVLEN, ABAZAN KALMA"

Ahmet Hakan'ın kendisine ilettiği 4 tavsiyeye 4 tavsiye ile cevap veren Cübbeli, "Bekar dolaşıyorsun, bak baban torun göremeden öldü adam, Allah rahmet eylesin. Ananı da bundan mahrum bırakma. Evlen, abazan kalma" şeklinde konuştu

"BENİ LÜTFEN REYTİNG MALZEMESİ YAPMA"

Açıklamalarının devamında kendisinin reyting malzemesi yapıldığına vurgu yapan Cübbeli, şöyle devam etti: "Tarafsız bölgeye son mu verildi ön mü verildi bilmiyorum.