Çıplak Fotoğraf Paylaşan Sırp Yıldızın Hesabı Askıya Alındı

Sosyal medya hesabından solaryuma girmeden önce çıplak fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Sırp reality yıldızı Senada Nurkic'in hesabı Instagram tarafından askıya alındı.

İnstagram modaretörlerinin bir fotoğrafının aşırı derece açık olduğunu tespit ettiği 25 yaşındaki 'Balkan Güzeli' lakaplı Sırp reality yıldızı Senada Nurkic'in hesabı askıya alındı.

ÇIPLAK SELFİE'SİNİ PAYLAŞTI

Sırp yıldız sakıncalı bulunan fotoğrafında solaryuma girmeden önce çıplak bir şekilde ve göğüslerini sadece bir eli ile kapatıp selfie çekiyor.

SİLMEZSE HESABI KAPATILACAK

İnstagram yetkilileri ise reality yıldızına açık fotoğraflarını tamamen silmesini aksi taktirde hesabının süresi bir şekilde kapatılacağını bildirdiler.