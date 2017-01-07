Çin'de Çekilen İşkence Görüntüsü Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

Oldukça rahatsız edici 40 saniyelik videoda bir kadının yerde ağlayan çocuğun üzerine motor sürdüğü görülüyor. Üstelik kadın durmayarak küçük çocuğun bacaklarını eziyor.
SADECE 'KORKUTMAK' İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Video ortaya çıktıktan sonra harekete geçen Çin polisi 29 yaşındaki kadını sorguya çekti.
Kadının, işkence ettiği kızın 50 yaşındaki dedesiyle yaşadığı öğrenildi. Soyadı Chen olarak açıklanan kadın, polise verdiği ifadede kızı sadece korkutmak istediğini, motoru durduramayarak kızın bacaklarını ezdiğini söyledi.