Cicişler'in Tecavüz İddiası Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Yeşim Salkım Yıkıldı

Cicişler'den Esra Ersoy'un tecavüz iddialarında adı geçen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından paylaştığı "Yaz gelsin bu kış bizi bozdu." sözleriyle yaşadığı bunalımı takipçileriyle paylaştı.

Ünlüler dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek karakola şikâyette bulundu.

"BİRLİKTELİĞİM YOK, OLMAYACAKTA"

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Murat Karabova'nın sevgilisi olduğu iddialarını sert bir dille yalanlarken "Bir birlikteliğim yok olmayacakta. Herkes aklını başına toplasın .. Beni bazı karakter yoksunlarıyla karıştırmayın" ifadelerine yer verdi.