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Cesur ve Güzel'in Yeni Bölümünde Havuz Sahnesi Çok Konuşulacak

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel'deki 'aşk kaçamağı' çok konuşulacak.

Ay Yapım imzalı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel'de bu hafta, ikilinin aşk kaçamağı çok konuşulacak.

AŞK DOLU GÜN

Yaşadıkları trafik kazasının şokuyla Korludağ'a dönmek yerine butik otele sığınan Cesur ve Sühan'ın aşk dolu günü, yeni bölüme damga vuracak.

HAVUZ KEYFİ YAPIYORLAR

Romantik kaçamakta kaldıkları otelde yaşadıkları gerginlikleri üzerlerinden atmak isteyen aşıklar havuz keyfi yapacaklar. Sühan, mum ışığında yedikleri akşam yemeğinde artık kartlarını açık oynayan Cesur'un aşkına inanmak isteyecek.
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Haber Yayın Tarihi: 19.1.2017 16:20:00
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