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Cem Yılmaz ve Tarkan'dan Sosyal Medyadan Referandum Göndermesi

Cem Yılmaz ve Tarkan, anayasa değişiklik referandumuyla ilgili video paylaşımı yapmasını isteyenlere sosyal medyadan dolaylı cevap verdi.

Ünlüler anayasa değişiklik referandumu için sosyal medyada videolarını paylaşarak "evet" kampanyası yapmaya başladılar.

TAKİPÇİLERİ OYLARININ RENGİNİ AÇIKLAMAYA DAVET ETTİ

Kampanyanın başlamasıyla birlikte sosyal medyadan Cem Yılmaz ve Tarkan'a "evet" kampanyasına destek videosu çekmeleri yönünde talepler yağmaya başladı. Bununla birlikte "hayır" yönünde oy vereceklerini açıklamaları yönünde iki ünlü ismede talepler yağdı.

TARKAN, SEZEN AKSU ŞARKISIYLA VİDEO PAYLAŞTI

Taleplerin artması üzerine Tarkan Instagram'dan Sezen Aksu'nun bir şarkısını dinlerken çektiği videosunu paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi: 25.1.2017 23:14:00
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