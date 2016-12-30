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Cem Yalçın 'Doktor'

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cem Yalçın, Doktor şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cem Yalçın, Doktor şarkısını seslendirdi. Hiçbir jüri üyesinin dönmediği Cem Yalçın yarışmadan elendi.
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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2016 23:56:00
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