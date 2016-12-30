Cem Yalçın 'Doktor' O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cem Yalçın, Doktor şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cem Yalçın, Doktor şarkısını seslendirdi. Hiçbir jüri üyesinin dönmediği Cem Yalçın yarışmadan elendi.