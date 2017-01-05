Canlı Yayında Tuzlu Limon Suyu İçen Alişan Ölümden Döndü

'Her Şey Dahil' programında partneri Çağla Şıkel'in hazırladığı tuzlu limon suyunu içen Alişan, boğulma tehlikesi atlattı.

360 TV'de ekrana gelen 'Her Şey Dahil'in sunucularından Çağla Şıkel, program partneri Alışan'ın az daha boğulmasına neden oluyordu.

HER ŞEY TOPOĞLU'NUN ÖNERİSİYLE BAŞLADI

Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu'nun konuk olduğu 'Her Şey Dahil' programında, stres düşmanı besinler konusu işleniyordu. Limondan örnek veren Topoğlu, yarım limonun üstüne biraz tuz döküp suyunu içmenin stresi azalttığını anlattı.

BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI

Çağla Şıkel, bu öneriyi canlı yayında denedi ve daha sonra partneri Alişan'a limon suyunu içirdi.