Caner Erkin, Eski Eşi Asena Atalay'a Nafaka Borcunu Faiziyle Ödedi

Yeni yılın ilk günlerinde Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin'in hevesi kursağında kaldı. Eski eşi Asena Atalay'ın düğünden 3 gün sonra başlattığı icra takibi, milli futbolcuya pahalıya patladı.

Yeni yıla girer girmez ilişkilerini resmiyete döken ve Roma'da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan gelen sürprizle şaşkına dönmüştü. Asena Atalay, eski eşinin yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Caner Erkin bu iddiaları yalanlasa da, yargı kararını verdi.

AYLIK NAFAKASI 10 BİN TL, 12 AYDIR ÖDEMİYORDU

Asena Atalay, 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin'e Roma'daki düğününden 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Asena, eski eşinin aylık 10 bin TL olan yoksulluk nafakasını 12 aydır ödemediğini ileri sürmüştü.