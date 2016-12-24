Canan Karatay'dan Sert Uyarı: Dolandırılıyorsunuz!

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı panelde dinleyicilere, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili "70 yaşımda bir kere dolandırıldım. Ama sizler her daim dolandırılıyorsunuz." dedi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadınca Söyleşi" programında konuşan ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, insanların doğru beslenmediğini belirterek, "Ben 2013 yılında 70 yaşımda bir kere dolandırıldım. Ama sizler her daim dolandırılıyorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size çocuklarınıza sunduğu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin değil. Fabrikanın ürettiği hiçbir şey doğanın ürettiği bir şeyle eşit olamaz. Buna ilaç da dahil her türlü besin de dahil" dedi.

KARTALLILARIN SORULARINI YANITLADI

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadınca Söyleşi" programına konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, bitkilerle tedavi konusunda tecrübeli isim Fitoterapi Uzmanı Dr.