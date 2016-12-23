Cambaz Fareden Görsel Şov

Iğdır'daki bir depoda bulunan klima kablosu üzerinde adeta ip cambazı gibi oynayan farenin görüntüsü, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Iğdır'da yaşayan Rıfat Tuza isimli vatandaş, kullandığı depoya malzeme almak için gittiğinde, bir farenin kablo üzerinde oynadığını gördü. Hemen telefonunu çıkararak fareyi görüntüleyen Tuza, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
"CAMBAZ GİBİ OYNUYORDU"
Sabah erken saatte depoya malzeme almak için gittiğini ifade eden Tuza, "Hava çok soğuk olduğu için klimanın kablosunu takayım dedim.