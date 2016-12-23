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Cambaz Fareden Görsel Şov

Iğdır'da bir depoda bulunan klima kablosu üzerinde cambaz gibi oynayan fare, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Iğdır'daki bir depoda bulunan klima kablosu üzerinde adeta ip cambazı gibi oynayan farenin görüntüsü, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Iğdır'da yaşayan Rıfat Tuza isimli vatandaş, kullandığı depoya malzeme almak için gittiğinde, bir farenin kablo üzerinde oynadığını gördü. Hemen telefonunu çıkararak fareyi görüntüleyen Tuza, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"CAMBAZ GİBİ OYNUYORDU"

Sabah erken saatte depoya malzeme almak için gittiğini ifade eden Tuza, "Hava çok soğuk olduğu için klimanın kablosunu takayım dedim.
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Sabah, Iğdır, Vatan

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2016 09:29:00
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