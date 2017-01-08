Çalgı Çengi İkimiz Filminin Bütçesi 14 Milyon TL Olarak Açıklandı

İlk filmlerini sadece 30 bin TL bütçeyle çeken Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yeni vizyona giren devam filmi Çalgı Çengi İkimiz'in 14 milyon TL bütçeye sahip olduğunu açıkladı.

'Çalgı Çengi İkimiz' filminin vizyona girdiği şu günlerde, filmin oyuncuları ve aynı zamanda yapımcılığını üstlenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisi Habertürk'e konuştu. İlk filmden bu güne 5 senelik süreci anlatan ikili, 60 bin kişiden 7 milyon'a nasıl ulaştıklarını anlattılar. Yeni filme harcanan bütçe ise 14 milyon TL olarak açıklandı.

"VARIMIZI YOĞUMUZU FİLME GÖMDÜK"

Murat Cemcir ve Ahmet Kural için kariyerlerinde yeni bir başlangıç olan 'Çalgı Çengi İkimiz', filmlerinin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir'le birlikte kurdukları TR 40 33 Productions adlı şirketin ilk işi oluyor.