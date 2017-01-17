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Buz Kütlesinden Sal Yaparak Çoruh Nehri'ni Geçtiler

Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'nde balık avlanmak isteyen 3 vatandaş, baltayla kırdıkları buz kütlesini sal olarak kullanarak karşıya geçmeyi başardı.

Bayburt merkeze bağlı Karşıgeçit Köyünde vatandaşlar, balık avlamak için tehlikeli ve bir o kadar da ilginç bir yöntem kullandı. Köylerinin hemen yanından geçen Çoruh Nehri'nden balık tutmaya giden Fatih Bayraktar ve oğlu Yusuf Bayraktar ile Selami Yıldız, bulundukları alanda balık kalmayınca karşıya geçmeye karar verdi.

BUZ KÜTLESİNDEN SAL YAPTILAR

Eksi 15 derecede buz tutan nehirde balık tutmak isteyen 3 kişi, karşıya geçmek için sal veya tekneye ihtiyaç olunca buzu bulunduğu yerden baltayla ayırarak üstüne çıktı ve adeta sal gibi kullandı.
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» » [9169517] İHA

Selami Yıldız, Bayburt, Fatih, Çoruh, Vatan

Haber Yayın Tarihi: 17.1.2017 10:18:00
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