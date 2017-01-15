Burçin ve İlker Evlerinin Halini Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Burçin Terzioğlu'nun sevgilisi İlker Kaleli ile Rumelihisarı'nda birlikte yaşadığı evini su bastı.
ÜNLÜ ÇİFT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun evini su bastı. Ünlü çift karşılaştıkları manzarayla neye uğradıklarını şaşırdılar.
KAR SULARI ERİDİ, EV SULAR ALTINDA KALDI
Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının kesilmesi sonrası hava sıcaklığının artmasıyla eriyen kar suları güzel oyuncunun teras katından evin içeri girince birçok eşyası sular altında kaldı.