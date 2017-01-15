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Burçin ve İlker Evlerinin Halini Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli çiftinin birlikte yaşadığı evi su bastı. Ünlü çift gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Burçin Terzioğlu'nun sevgilisi İlker Kaleli ile Rumelihisarı'nda birlikte yaşadığı evini su bastı.

ÜNLÜ ÇİFT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun evini su bastı. Ünlü çift karşılaştıkları manzarayla neye uğradıklarını şaşırdılar.

KAR SULARI ERİDİ, EV SULAR ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının kesilmesi sonrası hava sıcaklığının artmasıyla eriyen kar suları güzel oyuncunun teras katından evin içeri girince birçok eşyası sular altında kaldı.
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Habertürk Gazetesi, Burçin Terzioğlu, Habertürk.Com, İlker Kaleli, Rumelihisarı

Haber Yayın Tarihi: 15.1.2017 20:02:00
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