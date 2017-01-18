Bülent Ersoy Çok Kızdı: Bunlar İlerleyen Zamanların Teröristi

Yavru köpeğin kulaklarını kesen canilere sert sözlerle yüklenen Bülent Ersoy, "Bunlar ilerleyen zamanların teröristleri" diyerek tepkisini dile getirdi.

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen iki kişinin serbest bırakılması özellikle hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu.

"BENİ İDAM EDECEKLERİNİ BİLSEM..."

Bugün "Duymayan Kalmasın" programının canlı yayınına bağlanan Bülent Ersoy, bu vahşete yeterli tepki gösterilmediği belirterek şunları söyledi: "Bir şey yapmak istiyorsanız bizzat bunu yapan kişilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarım onları. O köpekler bir can…



"İLERLEYEN ZAMANLARIN TERÖRİSTLERİ"

Ben sizler kadar köpeklere yaklaşamıyorum ancak onların ağzı var dili yok.