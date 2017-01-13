Biyolojik Enerji Dengeleme Terapisiyle Hangi Hastalıklar İyileştirilir? Biyolojik Enerji Dengeleme Uzmanı Asude Cengiz Başaran, cevapla.tv aracılığı ile 'Biyolojik enerji dengeleme terapisiyle hangi hastalıklar iyileştirilir?' sorusuna yanıt verdi ve bakın neler anlattı Açıklaması. Biyolojik Enerji Dengeleme Uzmanı Asude Cengiz Başaran, cevapla.tv aracılığı ile 'Biyolojik enerji dengeleme terapisiyle hangi hastalıklar iyileştirilir?' sorusuna yanıt verdi ve bakın neler anlattı Açıklaması

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Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 14:02:00

Haber Yayın Tarihi: 13.1.2017 14:02:00