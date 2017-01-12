Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Anlaşmalı Boşanıyor

İhanet iddiaları nedeniyle evliliklerini bitirme kararı alan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanma konusunda anlaştı. Akalay anlaşmalı boşanma davası açtı.

Sarp Levendoğlu ile 2 Ağustos 2014'te evlenen Birce Akalay, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı.

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ YOK

"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle açılan davada taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

ANLAŞTILAR

Levendoğlu ile Akalay, boşanma protokolünde ayrılık konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının bulunmadığını ifade etti.