Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun Evliliği Derya Şensoy Yüzünden mi Bitti

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasının ardından, Derya Şensoy isminin ortaya atılması olayı başka bir boyuta taşıdı.

'Küçük Ağa' dizisinin çekimlerinde yakınlaşan ve 2014 yılında da evlenen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanma kararı aldı. Akalay, önceki gün arkadaş grubuyla Karaköy Mana'da yemekteydi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Bir süre önce Levendoğlu'na ait tüm fotoğrafları Instagram hesabından silen ünlü oyuncunun alyansını da çıkardığı fark edildi. Akalay, boşanma haberleriyle ilgili soruyu "Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.



AYRILIK NEDENİ DERYA MI?

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğini ihanetin bitirdiği iddia edildi.