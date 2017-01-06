Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun Evliliği Derya Şensoy Yüzünden mi Bitti

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasının ardından, Derya Şensoy isminin ortaya atılması olayı başka bir boyuta taşıdı.

'Küçük Ağa' dizisinin çekimlerinde yakınlaşan ve 2014 yılında da evlenen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanma kararı aldı. Akalay, önceki gün arkadaş grubuyla Karaköy Mana'da yemekteydi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Bir süre önce Levendoğlu'na ait tüm fotoğrafları Instagram hesabından silen ünlü oyuncunun alyansını da çıkardığı fark edildi. Akalay, boşanma haberleriyle ilgili soruyu "Söyleyeceğim tek şey iyi akşamlar" diyerek yanıtsız bıraktı.


AYRILIK NEDENİ DERYA MI?

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğini ihanetin bitirdiği iddia edildi.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9134705] Haberler.com

Zahit Şeyhanoğulları, Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Derya Şensoy, İnstagram

Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 08:54:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   