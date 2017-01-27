Big Boy ve Soner Düellosu 'Yetke' Murat Boz'un yarışmacıları Big Boy ve Soner Ergül 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar. Murat Boz'un yarışmacıları Big Boy ve Soner Ergül 'Sonbahar' şarkısı ile düello yaptılar.