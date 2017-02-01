Ayrılacakları İddia Ediliyordu! Beyonce İkiz Müjdeyi Verdi

Kocasıyla ayrılacakları iddia edilen dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce, Instagram hesabından ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı.

Dünyanın en ünlü pop yıldızlarından Beyonce ve eşi ünlü rapper Jay-Z bir kez daha çocuk sahibi oluyor.

AYRILACAKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Magazin dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan ikilinin bir süredir ilişkilerinde sorunlar olduğu ve ayrılabilecekleri iddia ediliyordu. Fakat son günlerde magazin basınında yer alan iddialar, Beyonce'un geçirdiği vücut değişimi görüntüsü üzerinden, ünlü yıldızın hamile olabileceğini ifade ediyordu.

İKİZ BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURDU

Ve bu iddiaları teyit eden bilgi Beyonce'un kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla doğrulandı.