Beyaz'dan Nusret Göndermesi: Kasap Fikret!

Son günlerde yıldızı parlayan isim Nusret'e Beyaz da tepkisiz kalmadı. Nusret'e gönderme niteliğindeki "Kasap Fikret", Beyaz Show'da izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyayı kasıp kavuran Nusret'e en farklı yorumlardan birisi Beyaz'dan geldi. Dün akşam yayınlanan Beyaz Show'dan sonra, "Kasap Fikret" skeci sosyal medyada geniş yankı buldu.

NUSRET 'ESKİ ÇIRAK'

Skeci için şarkı yazan Beyaz, Nusret'e "eski çırak" yakıştırması yapan Kasap Fikret'e can verdi. Nusret'in meşhur "tuzlama", "tokatlama", "karanfil takma" hareketlerini yaptı. Özellikle sosyal medyada meşhur olan tuz atma hareketi için doğru açıyı verdi. Programda yayınlanan görüntüler internette fazlasıyla paylaşıldı.

BÜTÜN DÜNYA KONUŞMUŞTU

Geçen haftalarda Nusret'in yaptığı bir paylaşım dünya çapında ses getirmişti. Milyonlarca kez izlenen videosunun ardından, spor kulüplerinden dünya yıldızı şarkıcılara konu olan Nusret, dev şirketlerin viral reklamlarında bile kullanılmaya başlanmıştı. Yabancı sosyal paylaşım sitelerinde ise bu trend'in ismine 'Salt Bae' denilmişti.