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Berna Keklikler ile Burçak Arasında Tartışma Çıktı

Gönüllüler Takımı'nda gerilim bir türlü dinmiyor. Gönüllüler Takımı'nda gerilim bir türlü dinmiyor. Bu sefer de Berna Keklikler ve Burçak arasında tartışma çıktı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.1.2017 21:26:00
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