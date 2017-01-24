Berna Keklikler ile Burçak Arasında Tartışma Çıktı Gönüllüler Takımı'nda gerilim bir türlü dinmiyor. Gönüllüler Takımı'nda gerilim bir türlü dinmiyor. Bu sefer de Berna Keklikler ve Burçak arasında tartışma çıktı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.1.2017 21:26:00

Haber Yayın Tarihi: 24.1.2017 21:26:00