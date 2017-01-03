Türkiye'ye Hakaret Eden Barbaros Şansal Tutuklandı!

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken modacı Barbaros Şansal hakkında tutuklama talep edildi. Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alınmıştı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.