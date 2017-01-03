Barbaros Şansal'ın Gönderildiği Cezaevi Belli Oldu

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken modacı Barbaros Şansal hakkında tutuklama talep edildi. Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Bugün Adliyeye çıkarılan Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlaması kapsamında soruşturma savcısı Tepe tarafından tutuklamaya sevk edildi.