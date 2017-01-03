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Barbaros Şansal'ın Gönderildiği Cezaevi Belli Oldu

Reina saldırısı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Barbaros Şansal Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Reina saldırısının gerçekleştirildiği yılbaşı akşamı Türkiye'ye yönelik çirkin video paylaşımı ile tepki çeken modacı Barbaros Şansal hakkında tutuklama talep edildi. Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bugün Adliyeye çıkarılan Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlaması kapsamında soruşturma savcısı Tepe tarafından tutuklamaya sevk edildi.
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Türkiye Cumhuriyeti, Barbaros Şansal, Silivri Cezaevi, Sosyal Medya, Istanbul

Haber Yayın Tarihi: 3.1.2017 21:00:00
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