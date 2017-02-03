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Barbaros Şansal Hakkında Hazırlanan İddianamenin Detayları Ortaya Çıktı

Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin de ihbarcı sıfatıyla yer aldığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şansal, skandal tweet'ini yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Şansal'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ İHABRCI SIFATIYLA YER ALDI

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Şansal "şüpheli", Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Samet Kuruca ve Emir Akpınar da "ihbarcı" sıfatıyla yer aldı.
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