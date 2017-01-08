Banu Alkan, Kaplan Şakası ile Baygınlık Geçirdi

Demet Akbağ'ın ünlüleri şakaladığı programında son kurban Banu Alkan oldu. Programın yeni fragmanında Banu Alkan'ın yaşadığı korku görüntülere yansıdı.

Demet Akbağ ile Çok Aramızda 12. bölüm fragmanında Banu Alkan'ın bir hayvanat bahçesini ziyarete geldiği görüldü. 'Kim korkar kaplandan' diyerek sahneye giren 'Afrodit', kaplanla laf dalaşınıa girdi. Daha sonra birinin 'İmdat' diye bağırmasıyla kaplanın kafesten kaçtığı anlaşıldı. Banu Alkan'ın dehşete düştüğü dakikalar kameralara yansıdı.

FİNAL YAPIYOR

Ünlülerin son zamanlarda kabusu olan Demet Akbağ ile Çok Aramızda programı ise 12. bölümüyle final yapıyor. Sosyal medyada fenomen haline gelen şaka programı, eleştirilerin de hedefi haline gelmişti. Son bölümde Banu Alkan'ın baygınlık geçirdiği görüntüler ile yine kendisinden söz ettireceğe benziyor.

BU AKŞAM EKRANLARDA

Demet Akbağ ile Çok Aramızda 12. bölümü bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.