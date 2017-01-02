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Bahar Ağladı, Jüri Yanına Çağırdı! 'Numaracı'

Bahar Candan jürinin eleştirileri üzerine gözyaşlarını tutamadı. Bahar Candan jürinin eleştirileri üzerine gözyaşlarını tutamadı. Jüri Bahar Candan'ı yanına çağırdı olanlar oldu.
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Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 20:16:00
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