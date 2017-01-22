Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Avatar'dan Acun'un TIR'lı Paylaşımına Kamyonetli Gönderme: Kiralayabilirim

Acun'un TIR üzerinde poz vererek Instagram'dan yaptığı Survivor 2017 paylaşımına, Avatar Atakan aracıyla çektiği videoyla gönderme yapıp, "2018'de kiralayabilirim" dedi.

Survivor 2016'da yarışmanın yapıldığı adaya monster tarzı bir araçla gelen Acun Ilıcalı bu yıl tercihini TIR'dan yana kullandı. Acun Survivor 2017 adasına gittiği TIR'ın üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

ACUN'A GÖNDERME YAPTI

Acun'un paylaşımının hemen ardından Survivor 2016'nın şampiyonu Avatar Atakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Acun'a gönderme yaptı.

"2018'DE KİRALAYABİLİRİM"

Modifiye kamyonuna akrobatik hamlelerle binen Avatar, bu anları videoya kaydetti.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9188543] Haberler.com

Acun Ilıcalı, İnstagram, Instagram, Survivor, Şampiyon

Haber Yayın Tarihi: 22.1.2017 19:19:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   