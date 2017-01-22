Avatar'dan Acun'un TIR'lı Paylaşımına Kamyonetli Gönderme: Kiralayabilirim

Survivor 2016'da yarışmanın yapıldığı adaya monster tarzı bir araçla gelen Acun Ilıcalı bu yıl tercihini TIR'dan yana kullandı. Acun Survivor 2017 adasına gittiği TIR'ın üzerinde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
ACUN'A GÖNDERME YAPTI
Acun'un paylaşımının hemen ardından Survivor 2016'nın şampiyonu Avatar Atakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Acun'a gönderme yaptı.
"2018'DE KİRALAYABİLİRİM"
Modifiye kamyonuna akrobatik hamlelerle binen Avatar, bu anları videoya kaydetti.