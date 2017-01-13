Athena Okuldan Nasıl Kaçırıldı? O Ses Türkiye sahnesine çıkan Dirim Bayhan isimli yarışmacısı, Athena ile ilgili anısını paylaştı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Dirim Bayhan isimli yarışmacısı, Athena ile ilgili anısını paylaştı.