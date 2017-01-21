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Ateşi Yakabilmek İçin Büyük Çaba Sarfettiler

Ada şartlarına alışmaya çalışan ünlüler, ateşi bir türlü yakamadılar. Ada şartlarına alışmaya çalışan ünlüler, ateşi bir türlü yakamadılar.
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Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 23:36:00
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