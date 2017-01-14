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Ata Demirer'in İçinde Bulunduğu Tekne Az Kalsın Batacaktı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in içinde bulunduğu tekne Marmara Adası ile Avşa Adası arasında batma tehlikesi geçirdi. Tecrübeli bir balıkçı Demirer'in teknesini batmaktan kurtardı.

Deniz tutkusuyla bilinen komedyen Ata Demirer, Marmara Adası ile Avşa Adası arasında bir noktada yaşadığı batma tehlikesini anlattı. Ata Demirer, yaşadığı tehlikeli anlarla ilgili "Denizle şaka olmaz, ciddiyet gerekir" dedi.

BALIKÇI KURTARMIŞ

Ata Demirer'in yeni filmi "Olanlar Oldu" 20 Ocak'ta izleyenlerle buluşacak. Deniz ve tekne tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu önceki gün verdiği bir röportajda bir tekne turu sırasında batma tehlikesi atlattığını ve son anda deneyimli bir balıkçının yardıma gelerek tekneyi sulara gömülmekten kurtardığını açıkladı.
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Ata Demirer, Komedyen, Röportaj, Marmara, 20 Ocak

Haber Yayın Tarihi: 14.1.2017 23:03:00
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