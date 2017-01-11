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Aslıhan Doğan'dan Sürpriz Arda Hamlesi! Bayrampaşa'ya Selam Yolladı

Önceki gün Instastory'de kız kardeşi Dilahan ile canlı yayın yapan Aslıhan Doğan, milli futbolcu Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'ya selam gönderdi.

Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığa milli futbolcunun İspanya'da olması ve oradaki ev ortamının kendisine uymamasını gerekçe gösteren sosyetik güzelden sürpriz bir hamle geldi.

ARDA TURAN'LA İLGİLİ SORULARA SESSİZ KALDI

Aslıhan Doğan, kız kardeşi Dilahan ile önceki akşam Instastory'de canlı yayın yapıp takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aslıhan Doğan, 1 saatlik yayında Arda Turan'la ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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Arda Turan, Bayrampaşa, İspanya, Futbol, Sel

Haber Yayın Tarihi: 11.1.2017 08:56:00
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