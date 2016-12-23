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Aslı Enver, Murat Boz'un Filminin Galasına "Lady Giriş Yaptı" Anonsuyla Geldi

Murat Boz, irem sak ve Yasemin Allen'in başrollerini paylaştıkları 'Dönerse Senindir' filminin galasına katılan Aslı Enver içeri girerken "Lady giriş yaptı" şeklinde anons edildi.

'Dönerse Senindir' filminin galası önceki akşam Zorlu PSM'de yapıldı. Başrol oyuncusu Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver içeri girerken görevlilerin, "Lady giriş yaptı" anonsu herkesi şaşırttı.

"LADY GİRİŞ YAPTI" ANONSU ŞAŞIRTTI

Murat Boz, irem sak ve Yasemin Allen'in başrollerini paylaştıkları 'Dönerse Senindir' filminin galası, ünlü akınına uğradı. Çekimler boyunca sevgilisi Boz'a destek olan ve her fırsatta sete gittiğini söyleyen Aslı Enver, mekana girerken görevlilerin, "Lady giriş yaptı" anonsu çevredekileri şaşırttı.
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Suna Yıldızoğlu, Yasemin Allen, Aslı Enver, Murat Boz, İrem Sak

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2016 09:15:00
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