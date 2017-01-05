Asena Atalay, Caner Erkin'in Evlilik Haberini Sunmak İstemedi

Geçtiğimiz ocak ayında Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini bitiren Asena Erkin, sunuculuk yaptığı programda ünlü futbolcunun evlilik haberini sunmak istemediğini belirtti.

Eski eşi Caner Erkin'in evlendiği saatlerde yaptığı 'oyun' paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Asena Atalay sunuculuğunu yaptığı magazin programının yapımcısına ilginç bir taleple gitti.

HABERİ SUNMAK İSTEMEDİ

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmasının ardından gözler ünlü futbolcunun eski eşi Asena Atalay'a çevrilmişti. Sessizliğe bürünen Atalay, yakınlarına "Oğlumun babasının mutlu olmasını isterim" derken, sunucusu olduğu programda ise eski eşinin evlilik haberini sunmak istemedi.