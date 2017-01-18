Asena Atalay, Caner Erkin'i İcraya Verdi

Asena Atalay, Caner'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlattı. Caner ise istenen tutarın kat kat fazlasını ödediğini belirtip iptal davası açtı.
ASENA HAREKETE GEÇTİ
Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı. Atalay o günden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi.