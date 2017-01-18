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Asena Atalay, Caner Erkin'i İcraya Verdi

Yeni yıla girer girmez ilişkilerini resmiyete döken ve Roma'da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Erkin'in eski eşinden gelen acı sürprizle şaşkına döndü.

Asena Atalay, Caner'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri sürerek nikâhtan 3 gün sonra 120 bin liralık icra takibi başlattı. Caner ise istenen tutarın kat kat fazlasını ödediğini belirtip iptal davası açtı.

ASENA HAREKETE GEÇTİ

Milli futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay geçen yıl 29 Ocak'ta İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşandı. Atalay o günden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi.
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Zahit Şeyhanoğulları, Şükran Ovalı, Resmi Gazete, Sosyal Medya, Caner Erkin

Haber Yayın Tarihi: 18.1.2017 08:45:00
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