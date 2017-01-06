Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu Arda Kural, sevenlerini korkuttu.
EVİNDE YANGIN ÇIKTI
Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.
EL VE AYAĞININ BAZI BÖLGELERİ YANDI
Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.
EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYORDU
Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural ekrana dönmek için kolları sıvamış ve imaj değişikliği için saç ektirmişti.