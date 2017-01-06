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Arda Kural'ın Evinde Yangın Çıktı

Bir dönem psikolojik tedavi gören Arda Kural'ın evinde yangın çıktı. Kazayı ucuz atlatan ünlü oyuncunun elinin ve ayağının bazı bölgeleri yandı.

Geçirdiği psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu Arda Kural, sevenlerini korkuttu.

EVİNDE YANGIN ÇIKTI

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programında yer alan habere göre; Arda Kural'ın evinde yangın çıktı.

EL VE AYAĞININ BAZI BÖLGELERİ YANDI

Elinin ve ayağının bazı bölgeleri yanan Arda Kural'ın, kazayı ucuz atlattığı öğrenildi.

EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYORDU

Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural ekrana dönmek için kolları sıvamış ve imaj değişikliği için saç ektirmişti.
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Arda Kural, Kanal D, Yangın, Kaza

Haber Yayın Tarihi: 6.1.2017 12:13:00
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