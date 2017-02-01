Annesinin İntihar Notu Bıraktığı Duygu Sancaklı, 2012'de Milyoner'e Katılmıştı

Annesinin intihar ederken "beni affedin" şeklinde not bıraktığı Saffet Sancaklı'nın kızı Duygu Sancaklı, 2012 yılından Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılmıştı.

14 Ocak'ta İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş etmişti. Hülya Sancaklı bugün yaşam savaşını kaybetti. Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı.

Annesinin intihar ederken "beni affedin" şeklinde not bıraktığı o çocuklardan biri Duygu Sancaklı... Türkiye Duygu Sancaklı'yı 2012 yılında katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanıdı.

GERÇEĞİ SONRADAN AÇIKLAMIŞTI

İlk gece sekizinci sorua kadar ulaşan Duygu Sancaklı, yarışmanın süresi dolunca bir sonraki güne kalmıştı.