Anne Dizisinin 'Cengiz'i Berkay Ateş: Ruj Sahnesini Çekerken Zorlandım

Anne dizisinin çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız'ın ruj sürdüğü sahneler hakkında konuşan Berkay Ateş, sahnelerde zorlandığını itiraf ederek; "Böyle bir sahnenin ortaya konması çok doğruydu" dedi.

Yayınlandığı günden itibaren ilgiyle izlenen Anne dizisinin oyuncusu Berkay Ateş, çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a 'istismar' tartışmalarına neden olan ruj sahnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"RADİKAL SAHNEYDİ, ÇOK ZORDU"

NTV Radyo'ya konuşan Berkay Ateş, "En zorlandığım sahne, Melek'e (Beren Gökyıldız) ruj sürdürdüğüm, bizim de 'ruj sahnesi' diye kodladığımız sahne. O sahne zordu, çocuk oyuncu ile oynamanın insana psikolojik olarak getirdikleri var. Onu sette herkes pamuklara sarıyor ama o sahneler radikal sahnelerdi.