Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Komik
Magazin
Spor
Dünya
3. Sayfa
Çok İzlenenler
Google+'ta Paylaş
Sitene Ekle
()
()
Embed Kodu
X Kapat

Angelina Jolie, Trump'ın Mülteci Politikasını Eleştirdi: Onlar Terörist Değil

New york Times'da yayımlanan yazısında, ABD başkanı Donald Trump'ın mülteci politikasını eleştiren Angelina Jolie, "Mülteciler terörist değil, terör mağdurudur" dedi.

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, New York Times gazetesi için yazdığı bir makalede, ABD başkanı Donald Trump'ın mülteci politikasını eleştirdi.

MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKTI

Angelina Jolie New york Times'da yayımlanan yazısında mültecilerin "savaşın hışmına maruz kalmış ve zalimlerin hedefi olmuş kadın erkek ve çocuklar" olduğunu söyledi.

"KARARLARIMIZI GERÇEK VERİLERE DAYANARAK ALMALIYIZ"

Donald Trump'ın böylesi üst düzey bir kararla "terörist unsurları ABD'den uzak tutabileceği" iddiasına ilişkin Angelina Jolie, şunları söyledi: "Küresel mülteci krizi ve terörizm tehdidi karşısında sınırlarımızı nasıl koruyabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerektiği doğrudur.
Haberin devamı için tıklayın

» » [9226422] Haberler.Com

Amerika Birleşik Devletleri, Times Gazetesi, Angelina Jolie, New York Times, Donald Trump

Haber Yayın Tarihi: 3.2.2017 12:43:00
Haberler.com, haber
[Hata Bildir]   