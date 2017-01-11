Devlet, Şivan Perver'e 14 Bin Lira Tazminat Ödeyecek

Anayasa Mahkemesi, Şivan Perver ile Güler Işık arasında 12 yıl süren 'şarkının izinsiz kullanılması' davasında, Perver'e 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Kürt sanatçı Şivan Perver ile Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık arasında 12 yıl süren 'şarkının izinsiz kullanılması' davasında, makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine, bu nedenle Perver'e 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

12 YILLIK DAVA ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Kürt sanatçı Şivan Perver ile Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık arasında, Perver'in, 'Bejna Zraj' adlı eserinin, Işık tarafından izinsiz olarak uyarlanıp 'Narım' adı ile seslendirilmesi ve albümüne konulması ile ilgili davanın 12 yıl sürmesi konusu Anayasa Mahkemesine taşındı.