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Alya ve Şeyda Kasap Erbaş Bire Bir Eşleşmesi

O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. Alya 'Çok Yorgunum' şarkısını söylerken Şeyda Kasap Erbaş 'Lal' şarkısını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.1.2017 01:06:00
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