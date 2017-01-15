Alya ve Şeyda Kasap Erbaş Bire Bir Eşleşmesi O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. O Ses Türkiye'de bire bir eşleşme heyecanı başladı. Alya 'Çok Yorgunum' şarkısını söylerken Şeyda Kasap Erbaş 'Lal' şarkısını söyledi.