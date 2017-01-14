Alişan Bombayı Patlattı: Ünlü Bir İsim Çocuğunun Bakıcısıyla Basıldı!

Alişan, Çağla Şıkel'le sunduğu programda ünlü bir ismin çocuğunun bakıcısıyla basıldığını ağzından kaçırdı. Akıllara basılan isim "Rafet El Roman mı?" sorusu geldi.

Çağlı Şıkel ile Alışan'ın sunduğu 'Her Şey Dahil' programında bakıcılar konusu işlendi. 360 TV'de yayınlanan programda, Alişan, isim vermeden çok ünlü bir ismin bakıcısıyla birlikte olduğunu söyledi.

"KOCASIYLA BAKICIYI YAKALAMIŞ"

Ünlü şarkıcı, "Çocuğunun bakıcıyla evlenen adamlar var, sanat camiasında var. Şimdi isim vermeyeyim, bakıcısıyla karısı yakaladı. Kadın bakıcısıyla kocasını yakalamış ve boşandılar. Bakıcı ile mi evlendi adam? Evet. Sonra bakıcı da çocuğuna bakıcı tuttu" ifadelerini kullandı.