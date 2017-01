Aleyna ve Orkan 'Run This Town' Hadise'nin yarışmacıları Orkan ve Aleyna Talınlı 'Run This Town' şarkısı ile düello yaptılar. Hadise'nin yarışmacıları Orkan ve Aleyna Talınlı 'Run This Town' şarkısı ile düello yaptılar.

Videolar » Magazin » Haber [9202719] Acunn.com







Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:16:00

Haber Yayın Tarihi: 26.1.2017 23:16:00