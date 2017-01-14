Yapılan İhbar Üzerine Aleyna Tilki ve Ailesinin İfadesi Alındı

Bakanlık tarafından alkollü mekanlarda ve gece geç saatlerde sahneye çıkması yasaklanan popçu Aleyna Tilki ve ailesi yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle ifade verdi.