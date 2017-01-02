Aleyna Tilki'den Reina Yorumu: Mikropları Lanetliyor musunuz

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan isimlerinden olan ve 18 yaşın altında olması sebebiyle bakanlıkları da harekete geçiren Aleyna Tilki, Reina saldırısı hakkında ilginç bir yorumda bulundu.