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Aleyna Tilki'den Ailesine Servet Değerinde Hediye

Aleyna Tilki hayırlı evlat olduğunu bir kez daha ispat etti. Tilki ailesine 750 bin lira vererek lüks bir rezidans dairesi satın aldı.

Geride bıraktığımız yıla damgasını vuran Aleyna Tilki, ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu gösterdi.

AİLESİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Reşit olmadığından dolayı içkili mekanlarda sahne alması yasak olan ve bu yüzden de 18 yaşına kadar ağırlığı derslerine veren Aleyna Tilki, ailesinin de yüzünü güldürdü.

PENDİK'TE DENİZ MANZARALI DAİRE ALDI

"Cevapsız Çınlama" şarkısıyla 2016'da Türkiye'nin gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki, sadece beş ay içerisinde kazandığı paralarla anne ve babası Havva-Mehmet Tilki'ye, İstanbul Pendik'te deniz manzaralı bir rezidanstan daire aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.1.2017 18:55:00
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