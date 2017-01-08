''Akıllı Eşek Oreste'' Sosyal Medyayı Salladı

Oreste isimli eşeğin videosu internette izlenme rekorları kırıyor.

Facebook'a yüklenen videoda, arkadaşları Pedro ve Domenico gibi çitlerden atlamak yerine zekice bir çözüm bulan Oreste, izleyenleri hayrete düşürüyor.

35 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer eşekleri takip edip çitten atlamak yerine, biraz düşündükten sonra önündeki çiti ağzıyla kolaylıkla kaldırıp yere düşüren eşeğin görüntüleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kentine bağlı Ronco Scrivia bölgesinde bir çiftlikte çekilen görüntüler çarşamba günü Facebook'a yüklendiğinden bu yana 35 milyondan fazla görüntülendi.