Ağaoğlu Hattına El Koydu, Petek Ertüre Yenisini Çıkarttı

Ali Ağaoğlu'nun kızdığı ve hattına el koyduğu Petek Ertüre'nin yeni bir hat çıkarttırarak ünlü iş adamının yasağını çiğnediği ortaya çıktı.

Yaptığı iş kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun 'Küçük Hanımım' dediği Petek Ertüre'nin hattına el koyduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un iddiasına göre, Ertüre'nin kullandığı hat, Ali Ağaoğlu'nun bir şirketinin üzerineymiş. Ağaoğlu da kızdığı Petek Ertüre'ye ceza olsun diye hattına el koymuş. Ertüre de Ağaoğlu'nun bu yasağını çiğneyerek kendine yeni bir hat çıkarttırmış.

İşte Cankurt'un konuyla ilgili kaleme aldığı iddia;

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun, dört yıl önce kendisini 59 yaşında yeniden baba yapan ve 'Küçük hanımım' diye hitap ettiği Petek Ertüre'ye kızgın olduğunu duydum!

'KÜÇÜK HANIM'ININ HATTINA EL KOYDU



Ağa'nın kızgınlığının nedenini öğrenemedim ama ceza olarak Ertüre'nin hattına el koyduğunu öğrendim.